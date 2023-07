OM : Alavés fonce sur Pol Lirola

La suite après cette publicité

Prêté la saison dernière à Elche (12 apparitions, 1 but), Pol Lirola ne fait pas partie des plans de l’Olympique de Marseille, encore moins de Marcelino. Le latéral droit de 25 ans est disponible sur le marché des transferts et pourrait bien rapporter une somme d’argent non négligeable pour les Marseillais, très actifs en termes d’arrivées (Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïlia Sarr).

Ainsi, El Correo rapporte qu’Alavés aurait jeté son dévolu sur Pol Lirola pour combler un manque au poste de latéral droit. Le club espagnol, fraîchement promu en Liga, espère trouver un accord avec l’OM dans le cadre d’un transfert, avant que la saison ne reprenne. Vendeurs, les Olympiens ne devraient pas faire les difficiles. Affaire à suivre.

