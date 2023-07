Mercato OM : à quand les ventes ?

La suite après cette publicité

A l’approche de son tour préliminaire de Ligue des Champions début août, l’Olympique de Marseille s’est activé sur le marché des transferts. Pablo Longoria l’avait expliqué, l’OM compte prendre des risques. Après quelques semaines de mercato, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Pierre Emerick Aubameyang sont arrivés.

Il est encore attendu un attaquant (Iliman Ndiaye ?), un latéral (Joakim Mæhle ?) et un gardien (Ruben Blanco). Après tout cela, il va falloir passer aux choses sérieuses à savoir céder quelques éléments. Car ce sont les grands maux des dirigeants phocéens depuis de nombreuses années : ils peinent à vendre des joueurs.

Balerdi finalement pas partant

A la fin de la saison, on évoquait déjà des éléments susceptibles de changer de camp. Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi et Cengiz Ünder en étaient. Concernant le premier, il a les faveurs du nouveau coach de l’OM, Marcelino. Même s’il représente une certaine valeur marchande, l’international argentin ne devrait pas être cédé cet été.

Pour le milieu de terrain français, la donne est différente. Peu utilisé à la fin sous Tudor, il était annoncé partant. L’arrivée d’un nouveau coach et les offres qui se font attendre ont rebattu les cartes. Toutefois, il est le joueur qui a le plus la cote et un embouteillage se dessine dans les milieux de terrain. Il pourrait ainsi quitter le club. À moins que Valentin Rongier, qui suscite les convoitises mais qui n’a pas d’offre pour le moment, prenne la tangente.

Lirola et Amavi pas loin d’un départ

L’ailier turc est lui plus proche que jamais d’un départ. Lors du dernier match de préparation de l’OM, il a regardé ses copains l’emporter. L’OM et le Fenerbahçe sont proches d’un accord entre 12 et 15 millions d’euros (bonus compris). Il retrouverait donc son pays et une place centrale, ce qui n’aurait pas été le cas à l’OM cette année.

Enfin, il reste quelques lofteurs au club (Ben Seghir, De la Fuente, Pol Lirola et Jordan Amavi). Les deux latéraux ont une petite côte. L’Espagnol pourrait rebondir du côté d’Alaves selon certaines sources ibériques. Le Français, lui, devrait être prêté dans un club de Ligue 1 dont l’identité n’a pas encore filtré. L’OM a encore le temps…