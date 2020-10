Dijon relance la piste Moussa Konaté

Malgré la clôture du mercato estival, Dijon n’en a pas encore terminé avec son recrutement. Après avoir bouclé les venues de Anibal Chala, Jonathan Panzo, Roger Assalé, Alex Dobre, Eric Ebimbe et Pape Cheikh Diop, les dirigeants bourguignons s'activent toujours pour trouver un attaquant supplémentaire en joker. À la recherche d'un remplaçant à Julio Tavares, le club entraîné par Stéphane Jobard, a réactivé ces dernières heures la piste menant à Moussa Konaté (sous contrat jusqu'en 2021 avec Amiens) selon nos informations. Un profil déjà étudié il y a quelques semaines par les Dijonnais.

Selon nos informations, les dirigeants dijonnais sont très interessés par le buteur amiénois de 27 ans, qui a été courtisé par Hambourg, Strasbourg et Angers durant l'été. Arrivé du FC Sion en 2017, Moussa Konaté a inscrit 22 buts en 74 matches de Ligue 1 avec Amiens. Reste désormais à savoir si l’attaquant international sénégalais (33 sélections - 12 buts) viendra ou non renforcer une attaque dijonnaise qui n’a marqué que trois buts en six journées de Ligue 1.