Ballon d’Or 2023 : les votes les plus improbables

Le Ballon d’Or 2023 a rendu son verdict lundi dernier. Lionel Messi s’est vu décerner pour la 8e fois de sa carrière le plus prestigieux des trophées individuels. C’est évidemment un record absolu. L’Argentin a largement dominé le classement avec 462 points, devant ses deux principaux concurrents, Erling Haaland (357 points) et Kylian Mbappé (270 points). Il n’y a pas vraiment eu match entre les trois favoris de cette édition.

La Pulga a été placée en choix numéro un à 65 reprises sur 92 votants. Cela n’a pas empêché certains de prendre la tangente. Comme chaque année, France Football a dévoilé les détails de ces votes et certains paraissent assez improbables. On pense par exemple au Cameroun, qui a placé Kylian Mbappé en numéro un. Jusque-là rien d’incroyable malgré ce petit côté nombriliste (André Onana 4e également) puisque c’est le pays d’origine du père de la star du PSG mais ça ne s’arrête pas là.

Le vote chauvin de l’Argentine, la Suisse fait dans l’original

Le votant souhaitait sans doute un peu trop la victoire du capitaine des Bleus puisqu’il a "oublié" Messi et Haaland dans son top 5 afin de ne leur accorder aucun point (la Norvège n’a pas mis Mbappé de son côté). En plus du Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Équateur, la Bulgarie et la République tchèque sont les seuls à avoir eu une préférence pour Mbappé. Même la France a mis Haaland en numéro un, devant le Parisien et Messi. Le vainqueur sortant, Karim Benzema a lui fini 16e grâce à la Turquie, qui l’a placé en 2e position, la Bolivie et le Liban (5e pour les deux).

Antoine Griezmann peut quant à lui remercier le Honduras pour ses 4 petits points. Cela lui permet de terminer 21e après avoir été 3e en 2016 et 2018. On notera également le vote un peu chauvin du journaliste argentin qui a placé Messi en numéro un, devant Julian Alvarez (2e), Emiliano Martinez (4e) et Lautaro Martinez (5e). Du côté de la Suisse, on a fait fort. Haaland est plébiscité, devant Vinicius Jr, Yacine Bounou, Bernardo Silva et Bukayo Saka, alors que la Géorgie a ses préférences pour la star locale Khvicha Kvaratskhelia (3e), comme la Corée du Sud avec l’ancien Napolitain Kim Min-Jae (5e). Enfin, le Portugal est le seul à n’avoir placé aucun des trois finalistes en choix numéro. On est jamais mieux servi que par soit même puisque c’est Bernardo Silva qui l’emporte pour ce pays là.