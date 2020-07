La Juventus au bord de la crise, les bourdes de Virgil Van Dijk et Alisson font parler en Angleterre

La suite après cette publicité

La Juventus au bord de la crise

Le nul miraculeux contre l'Atalanta (2-2) de la semaine dernière faisait dire à la presse italienne que le Scudetto était quasiment dans les mains de la Juventus. À la vue du calendrier de la Vieille Dame, on pouvait le comprendre. Mais le problème, c'est qu'il faut jouer les matches et les remporter. Ce que n'ont pas réussi à faire les hommes de Maurizio Sarri hier. À Sassuolo, après avoir mené 2-0, ils se sont effondrés et ont finalement concédé le nul 3-3. Pour La Gazzetta dello Sport, la course au Scudetto est relancée et nous offre même «un véritable thriller». La Lazio ayant été aussi accrochée (0-0 à Udine), c'est l'Inter qui pourrait en profiter en revenant ce soir à 6 points. Mais les journaux italiens ne sont pas dupes : le nul turinois à Sassuolo revêt peut-être du miracle et de son sauveur, selon Tuttosport, Wojciech Szczęsny. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est même «la crise à Turin». La Vieille Dame ne gagne plus et laisse même ses adversaires croire encore à un improbable exploit de remporter le titre.

L'Angleterre surprise par les erreurs des Reds

Champion depuis quelques semaines, Liverpool se relâche. On l'avait vu à Manchester City où les Reds avaient été corrigés (0-4). On l'a vu hier soir à Arsenal, où deux hommes ont commis des erreurs vraiment inhabituelles de leur part. Il s'agit de Virgil van Dijk et d'Alisson Becker qui, avec une erreur chacun, ont permis aux Gunners de s'imposer (2-1). La presse anglaise est surprise ce matin de voir deux des hommes forts de Liverpool réaliser de telles bévues. Pour le Times, ils ont carrément «offert» la victoire aux Londoniens. Même chose en une du Daily Mirror qui parle de «cadeaux». Pour le Daily Star, «Van Dijk a glissé et c'est toute la machine Liverpool qui s’est enrayée.» Avec cette défaite, Jürgen Klopp et ses hommes ne battront pas le record de points de Manchester City.

Duel au sommet Messi-Benzema en Liga

C'est jour de sacre à Madrid. En cas de victoire ce soir contre Villarreal (à 21 heures, à suivre en direct commenté sur notre site), le Real Madrid sera officiellement sacré champion pour la 34e fois de son histoire devant le FC Barcelone. Mais au-delà de ce duel à distance, un autre entre deux des hommes forts de chaque équipe revêt une importance particulière pour Mundo Deportivo. En effet, Lionel Messi et Karim Benzema vont se disputer lors des deux dernières journées le titre de Pichichi, celui de meilleur buteur de Liga cette saison. Avec respectivement 22 réalisations pour l'Argentin et 19 pour le Français, un petit écart est fait. Mais rien n'est rédhibitoire pour l'ancien Lyonnais qui marche sur l'eau actuellement avec son club.