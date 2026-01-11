Menu Rechercher
CdF : l’énorme coup de gueule des supporters du RC Lens après le report du match contre Sochaux

La décision de reporter le 16e de finale de la Coupe de France entre les Sang et Or et Sochaux à ce dimanche, au stade Bonal (14h), ne passe pas du côté du club artésien. «Compte tenu des conditions météorologiques et de circulation particulièrement difficiles, et afin de préserver la sécurité des supporters, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a décidé de reporter la rencontre FCSM-Lens prévue ce soir à 21H00 au stade Bonal de Montbéliard», justifiait, ce samedi, la préfecture dans un communiqué. Un choix tardif qui n’a pas manqué de faire parler.

«C’est sidérant. Il y avait eu réunion vendredi soir, on a tous pris la route comme des cons. Ça aurait pu être prévu en amont et déneigé correctement aussi. On marche sur la tête, on peut aller en montagne mais pas à Sochaux… On va encore passer pour des baltringues dans le monde entier», a ainsi pesté Geoffrey, président des Turbulens, cité par la Voix du Nord. «J’ai regardé la météo avant de partir de chez moi. Le Préfet et la FFF devaient bien savoir qu’il y avait des intempéries, de la neige… Ils savent que les supporters vont se déplacer mais ils annoncent ça quand ils sont déjà partis. Quand on part en déplacement, le bus, on le réserve, les péages, on les paye, l’essence aussi. Qui rembourse les sections ?» ajoutait, de son côté, Franck, membre du groupe Les Ch’tis alpins.

