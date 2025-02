BL : Stuttgart s’impose à Dortmund, Leverkusen cale contre Wolfsburg

Ce samedi, le traditionnel multiplex de Bundesliga avait lieu pour le compte de 21e journée. L’occasion pour le Borussia Dortmund de se relancer dans la course à l’Europe en cas de victoire à domicile face à Stuttgart. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour la première de Niko Kovac sur le banc des Marsupiaux. Malgré une domination en première période, le BVB n’a pas su ouvrir le score et a été surpris au retour des vestiaires. Recruté cet été en provenance de…Stuttgart, Waldemar Anton a trompé son propre gardien pour donner l’avantage à son ancien club. Dans la foulée, c’est son successeur Jeff Chabot qui a offert le break au VfB. Et malgré la réduction de l’écart de Julian Brandt (81e), la fin de match a été compliquée pour les locaux, qui ont fini à 10 avec l’expulsion de Julian Ryerson (89e). Avec cette défaite frustrante (1-2), Dortmund s’enlise dans le ventre mou et pointe à la 11e place. De son côté, Stuttgart grimpe à la 4e place.

Classement général Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Bayern Munich 54 21 +46 17 3 1 65 19 2 Leverkusen 46 21 +22 13 7 1 49 27 3 Francfort 39 21 +18 11 6 4 46 28 4 Stuttgart 35 21 +8 10 5 6 39 31 5 Leipzig 33 20 +5 9 6 5 34 29 6 Fribourg 33 21 -8 10 3 8 28 36 7 Mayence 32 21 +9 9 5 7 33 24 8 M'gladbach 31 21 +2 9 4 8 33 31 9 Wolfsbourg 30 21 +8 8 6 7 43 35 10 Brême 30 21 -5 8 6 7 34 39 11 Dortmund 29 21 +1 8 5 8 37 36 12 Augsbourg 27 21 -11 7 6 8 24 35 Voir le classement complet

De son côté, le Bayer Leverkusen a encore laissé filer des points précieux qui l’éloigne dans la course au titre. En déplacement sur la pelouse de Wolfsbourg, le Werkself n’a pas su convertir ses occasions dans un match qui s’est soldé par un nul vierge et frustrant (0-0). Le B04 compte désormais 8 points de retard provisoirement sur le Bayern Munich. Dans le même temps, l’Union Berlin s’est offert le carton de l’après-midi sur la pelouse d’Hoffenheim. Porté par un Benedict Hollerbach auteur d’un doublé, le club de la capitale s’est offert un succès large et qui fait du bien au classement (0-4). Fribourg est grimpé à la 6e place après sa victoire précieuse face à Heidenheim grâce au seul but de Grifo (1-0). Pour finir, Mayence et Augsbourg se sont neutralisés au terme d’un match soporifique (0-0).

Les matches de 15h30 :

Hoffenheim 0-4 Union Berlin : Hollerbach (24e, 87e), Ljubicic (61e), Ilic (73e)

Fribourg 1-0 Heidenheim : Grifo (30e)

Dortmund 1-2 Stuttgart : Brandt (81e) / Anton (c.s.c., 50e), Chabot (62e)

Wolfsburg 0-0 Bayer Leverkusen

Mayence 0-0 Augsbourg