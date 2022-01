Tottenham : Antonio Conte confirme la mise à l'écart de Tanguy Ndombélé

Antonio Conte n'a toujours pas connu la défaite en championnat depuis son arrivée sur le banc de Tottenham, en revanche il l'a connu, et plutôt deux fois qu'une, en demi-finale, aller puis retour, de l'EFL Cup face à son ancien club, Chelsea. Au match aller, les Blues se sont défaits des Spurs 2-0. Au retour, sur un but d'Antonio Rüdiger dans les vingt premières minutes ils ont tué tout espoir des coéquipiers d'Harry Kane.

Pour ce match, Tanguy Ndombélé, qui avait été hué par ses supporters parce qu'il prenait trop de temps à sortir lors du match de FA Cup face à Morecambe, n'était pas inscrit dans le groupe pour affronter les Blues. La presse parlait d'un choix d'Antonio Conte, mais celui-ci, dans des propos relayés sur Skysports, a tenu à préciser qu'il ne prenait pas ce genre de décision seul, car il veut respecter la ligne directrice choisie par le club : «c'était une décision technique, mais je ne prends pas la décision si je ne consulte pas la direction. Il y a la ligne du club et je dois la suivre.» L'ancien Lyonnais semble de plus en plus en partance de son club, son ancien entraîneur José Mourinho ne serait en tout cas pas contre le récupérer..