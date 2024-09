OM : le joueur qui a totalement fait changer d’avis à Roberto De Zerbi

La saison dernière, l’Olympique de Marseille a multiplié les changements d’entraîneur. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont démarré l’année avec Marcelino, recruté après le départ d’Igor Tudor. Mais l’Espagnol n’a pas fait long feu. Après un intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso s’est assis sur le banc olympien. Mais il n’a pas terminé l’année. Il a été remplacé par Jean-Louis Gasset, venu jouer les pompiers de service quelques mois. Mais l’ancien adjoint de Laurent Blanc comme les Phocéens n’avaient pas l’intention d’étirer leur collaboration au-delà de cette saison. Très rapidement, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de Roberto De Zerbi.

De Zerbi s’est laissé convaincre

Considéré comme un technicien qui monte, l’Italien, qui a connu de beaux succès avec Brighton, a signé à Marseille 29 juin dernier. « L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraîneur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Rapidement, le natif de Brescia s’est mis au travail et a fait part de ses désirs pour le mercato. Un point très important comme il l’a rappelé il y a quelques semaines.

« C’est un point crucial dans ce qui m’a convaincu quand j’ai parlé avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia). J’ai eu Mehdi au téléphone à de nombreuses reprises et on ne m’a pas promis des choses impossibles. On travaille beaucoup sur le mercato, on va beaucoup changer pendant le mercato parce qu’un entraîneur arrive avec ses envies et à ses exigences. Le club me soutient depuis le début. On veut une équipe forte avec une identité marquée sur le terrain. Ce sera ma responsabilité de donner une identité de jeu. On veut des joueurs qui ont conscience de ce que c’est de jouer à Marseille. Je ferai toujours mon travail en respectant la politique du club. »

Luis Henrique a marqué des points

Ainsi, il a notamment validé la venue de Mason Greenwood, dont le cas fait couler beaucoup d’encre. Le technicien italien a également demandé à ses dirigeants de recruter un ailier gauche. L’Équipe explique que le club a mis du temps sur ce dossier, ce qui a joué en la faveur de Luis Henrique. Le quotidien sportif précise que le Brésilien n’était au départ qu’un «joueur dans la rotation» pour RDZ. Mais ce dernier s’est finalement laissé convaincre par le joueur, qui a réalisé une belle préparation estivale. Il a poursuivi sur sa lancée une fois la saison officiellement lancée. En effet, il a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors des trois premières journées de championnat.

Le Brésilien, plus décisif, a totalement fait changer d’avis De Zerbi, qui a fait de lui un titulaire en force. L’ancien joueur de Botafogo, dont le profil plaît à son coach, est en train de prendre une belle revanche, lui qui avait connu plus de bas que de hauts depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Outre ses prestations et ses qualités, il fait aussi l’unanimité au club, où on apprécie son attitude. Mehdi Benatia a évoqué auprès de nos confrères la belle évolution du joueur. Tout cela a d’ailleurs conduit à la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2028 il y a quelques jours. L’OM, qui a poussé pour qu’il reste avant l’arrivée du nouveau coach, se frotte les mains à présent.