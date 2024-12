PSG : l’étonnant changement de cap de Luis Enrique avec Marco Asensio

Son arrivée libre à l’été 2023 en provenance du Real Madrid avait de quoi enthousiasmer les fans du Paris Saint-Germain. Même s’il était dans une période moins reluisante avec les Merengues, Marco Asensio avait encore des arguments pour être un élément important de la rotation du club de la capitale. Il l’aura finalement été lors de sa première saison sur les bords de la Seine. Auteur de cinq buts et sept passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues, l’Ibérique aura compté aux yeux de Luis Enrique.

Le coach espagnol, qui avait déjà eu le triple vainqueur de la Ligue des Champions sous ses ordres avec la sélection d’Espagne, a toujours eu une relation privilégiée avec son joueur. Capable d’évoluer de partout en attaque, le joueur de 28 ans a souvent été cantonné à un rôle de remplaçant qui pouvait se muer en titulaire ponctuel. Ainsi, la hiérarchie était claire : Marco Asensio brillait de par ses entrées et était clairement derrière l’attaque Mbappé-Dembélé-Barcola. Cette saison, le rôle de l’Espagnol est moins lisible.

18 minutes disputées lors des 7 derniers matches

Avec le départ de Mbappé vers le Real Madrid et la blessure en début de saison de Gonçalo Ramos, Asensio a rapidement été propulsé comme un titulaire. Evoluant dans un rôle de faux numéro 9, le natif de Palma de Majorque a réalisé un début de saison intéressant. Décisif à trois reprises lors des quatre premiers matches de la saison, le gaucher semblait parti pour réaliser une nouvelle belle saison avec le PSG. Finalement, des performances moins brillantes et la concurrence de Kang-In Lee dans ce rôle de faux numéro 9 ont eu raison de son statut de titulaire inamovible. De moins en moins performant malgré ses deux buts et quatre passes décisives cette saison, l’ancien du Real Madrid connaît une période délicate.

Lors des sept derniers matches du PSG, l’Ibérique n’a disputé que 18 petites minutes. Un bilan famélique qui s’explique notamment par le retour à la compétition de Gonçalo Ramos. Pire encore, Asensio n’a pas été convoqué ce dimanche pour la rencontre de Coupe de France face au RC Lens. Aux dernières nouvelles, aucune blessure n’a été à signaler concernant l’ailier polyvalent. De là à interroger sur son futur au PSG. Comme le rapporte ce dimanche AS, le joueur, visiblement mis à la porte par Luis Enrique, ne souhaite pas quitter le Parc des Princes cet hiver. Il souhaiterait même se concentrer sur sa deuxième partie de saison pour inverser la tendance. Reste à savoir si cela sera suffisant alors que les Parisiens pourraient même recruter un attaquant cet hiver…