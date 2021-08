AC Milan : Olivier Giroud a hâte d'en découdre aux côtés de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Seul joueur de l'équipe de France présent à l'Euro 2020 (avec Mike Maignan) à avoir changé de club cet été pour le moment (en attendant l'officialisation du départ de Raphaël Varane pour Manchester United), Olivier Giroud (34 ans) arrive à un nouveau tournant dans sa carrière. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Chelsea où il sera resté trois ans et demi, il a décidé de quitter la grisaille londonienne cet été afin de rejoindre l'AC Milan. L'attaquant français, qui a souvent joué les doublures en Angleterre, est de nouveau attendu dans un rôle de joker derrière Zlatan Ibrahimovic (39 ans) qui reste sur une saison solide avec 17 buts en 27 rencontres.

Pour autant, le natif de Chambéry semble loin de ces considérations comme il l'a expliqué lors de sa conférence de présentation : «Je ne me considère pas comme une alternative ou une doublure, c’est Mister Pioli qui décidera. J’arrive en toute humilité, je veux juste jouer le maximum de matches possibles, les dirigeants croient en moi, ils pensent que je peux aider l’équipe, c’est le plus important. Je ne me préoccupe pas de mon cas, mais de l’équipe, je sais qu’en donnant mon maximum, j’aiderai l’équipe. Je ne pense pas trop à ça, j’essaie de me préparer pour être prêt pour le premier match» a-t-il expliqué. Prêt à apporter son expérience, celui qui a gagné les deux Coupes d'Europe avec Chelsea arrive avec de grandes ambitions en Lombardie.

Olivier Giroud pense qu'il peut jouer avec Zlatan Ibrahimovic

Deuxième de la dernière saison de Serie A et de retour en Ligue des Champions, l'AC Milan a des objectifs élevés pour cette saison 2021/2022. Cela tombe bien car le discours d'Olivier Giroud va dans ce sens et ce peu importe s'il fêtera ses 35 ans le 30 septembre prochain : «J’ai la motivation. Ibra pense certainement la même chose que moi. Je pense que j’ai encore 2-3 ans au plus haut niveau. L’âge n’est qu’un chiffre. Il n’y a pas de revanche. Je peux encore donner beaucoup malgré mon âge. Je crois en ce projet, je veux tout donner. Ibra est très exigeant avec lui et les autres, c’est comme ça qu’on gagne des titres, le niveau d’exigence aussi haut que possible. C’est comme ça que tu gagnes. Nous allons tout faire pour aller chercher nos objectifs.» Appréciant la mentalité de son coéquipier suédois, Olivier Giroud n'a pas manqué de le saluer.

D'ailleurs, celui qui compte 110 capes avec la France pour 46 réalisations estime qu'il est capable d'évoluer avec le Suédois même s'il se pliera aux exigences de son coach Stefano Pioli : «Ca a l’air d’être une question qui intéresse beaucoup de monde ici. Mais encore une fois, je ne suis pas le coach, je ne vais pas trop parler tactique, juste vous dire que les grands joueurs peuvent s’entendre facilement, je suis pressé de jouer avec lui avec l’entraînement et en match, je m’adapte toujours. Je suis sûr qu’il n’est pas impossible de jouer ensemble. Il a ses qualités, moi aussi. Avec le temps, selon moi, Ibra joue plus comme un meneur de jeu avec le jeu devant lui, nous pouvons être complémentaires. Mais il n’y a pas qu’Ibra et moi à l’AC Milan. Il y a beaucoup d’autres joueurs de qualité. On ne se pose pas toutes ces questions.» Actuellement en préparation, l'AC Milan et Olivier Giroud reprendront la compétition le 23 août prochain face à la Sampdoria pour la reprise de la Serie A. D'ici là, le Français et Zlatan Ibrahimovic auront sûrement eu le temps de s'apprivoiser.