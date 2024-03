Vidéo : le CSC lunaire d’Axel Disasi contre Leicester

Chelsea a eu chaud. Opposé à Leicester, les hommes de Mauricio Pochettino ont longtemps été accrochés par des vaillants Foxes avant de finalement l’emporter dans le temps additionnel grâce à des réalisations de Carney Chukwuemeka et Noni Madueke (4-2). Ainsi, le club londonien se qualifie pour les demi-finales de la FA Cup et entretient l’espoir de décrocher un titre cette saison. Toutefois, cette rencontre a été marquée par un but gag inscrit par Axel Disasi… contre son camp !

Sur une touche, l’ex-Monégasque a totalement perdu ses moyens sous le pressing de Patson Daka. En souhaitant remiser avec Robert Sanchez, le latéral français a finalement trompé son propre portier à plus de 35 mètres de ses cages. Une erreur qui aurait pu coûter très cher à Chelsea.