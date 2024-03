FA Cup : Chelsea élimine Leicester après un match fou

Ce dimanche, les quarts de finale de la FA Cup se poursuivaient en Angleterre. Après les qualifications de Manchester City et Coventry, deux tickets étaient encore à prendre. Avant le derby opposant Liverpool à Manchester United en fin d’après-midi, Chelsea et Leicester s’affrontaient à Stamford Bridge. Menés 2-0, les Foxes sont revenus à hauteur des Blues à 2-2, bien aidé par un but contre son camp absurde d’Axel Disasi.

La suite après cette publicité

Mais la fin de match était tendue, alors que les leaders de Championship étaient réduits à dix contre onze dans le dernier quart d’heure suite à l’expulsion de Doyle (73e). En toute fin de match, Carney Chukwuemeka a offert la qualification à Chelsea (90e+2), avant que Noni Madueke ne scelle le sort de la rencontre grâce à une frappe magistrale (90e+8) pour une victoire 4-2. La FA Cup étant peut être la dernière chance du club londonien de jouer une coupe d’Europe la saison prochaine, c’est une bonne opération pour les Blues.