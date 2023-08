Le RC Lens va empocher 20 M€ !

La suite après cette publicité

Le RC Lens va récupérer une belle somme d’argent. En quête d’un actionnaire minoritaire depuis plus d’un an, le vice-champion de France 2023 et son président Joseph Oughourlian sont en passe de finaliser un accord avec un fond d’investisseurs régionaux. Piloté par la famille Mulliez (propriétaire d’Auchan), Octave Klaba (fondateur et président d’OVH à Roubaix, et la région des Hauts-de-France via l’Institut régional de développement (IRD) au sein du fonds de dotation Entreprises et Cités, l’entrée au capital de ce consortium devrait rapporter environ 20 M€ au club artésien selon L’Equipe.

Le quotidien sportif ajoute que l’opération vise à pérenniser le développement du club et à l’aider à rester dans les hautes sphères de la Ligue 1. Si l’officialisation est attendue d’ici les prochains jours, l’arrivée du groupe d’investisseurs issu des Hauts-de-France valoriserait le RC Lens à hauteur de 200 M€.