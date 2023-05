Troyes : Adil Rami ne sera pas sanctionné

Après la violente altercation survenue dimanche dernier entre Adil Rami et le leader des Magic Troyes, la direction du club de l’Aube aurait décidé de ne pas sanctionner son défenseur que ce soit sportivement ou financièrement. Selon L’Equipe, Aymeric Magne, le président exécutif de l’ESTAC a reçu les différentes parties et le club ne poursuivra pas, non plus, le supporter.

La suite après cette publicité

De son côté, Rami s’est lui engagé à participer à une campagne de sensibilisation contre le harcèlement scolaire, d’offrir sa prime d’éthique à l’association Mission Locale de Troyes et de faire un geste envers les supporters. De quoi faciliter la clémence de la direction troyenne.

À lire

Troyes : la direction va recevoir Adil Rami et les ultras impliqués dans l’altercation