PL : Tottenham écrase Aston Villa

Ce dimanche un choc important dans la course à la 4e place synonyme de Ligue des Champions se tenait en Premier League. Ainsi, Aston Villa (4e, 55 points) recevait Tottenham (5e, 50 points) avec l’occasion de creuser un peu plus l’écart avec les Spurs. Ces derniers qui comptent un match de moins au compteur pouvaient revenir à deux points et garder leur destin en main. En première période, l’enjeu prenait le pas sur l’enjeu et c’est logiquement que les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité nul et vierge. Par contre, cela s’est accéléré en seconde période. Suite à la blessure de Micky van de Van (49e), Tottenham réagissait idéalement.

Sur la droite, Pape Matar Sarr débordait et distillait un joli ballon devant le but pour James Maddison qui s’en allait conclure (49e). Juste après, Dejan Kulusevski grattait un ballon haut et trouvait Heung-min Son. Ce dernier décalait sur la gauche de la surface Brennan Johnson qui ne se faisait pas prier pour conclure (53e). La situation se détériorait un peu plus pour les Villans avec l’exclusion logique de John McGinn pour une grosse faute sur Destiny Udogie (65e). En fin de match, Heung-min Son y est allé de son but sur un joli service de Dejan Kulusevski pour enfoncer le clou (90e +1) et il se muait ensuite en passeur pour Timo Werner qui se joignait à la fête (90e +5). Avec cette victoire 4-0, Tottenham revient à deux points de son adversaire du jour avec un match en moins.