L’OM tue dans l’oeuf la rumeur Saïd Benrahma

Toujours sous surveillance financière de la DNCG, l’OM n’aura pas la latitude espérée en ce mercato d’hiver. S’il va devoir composer sans 8 de ses internationaux africains, en partance pour la CAN (13 janvier au 11 février 2024), le club phocéen et son nouveau directeur sportif Medhi Benatia devront avancer leurs pions intelligemment, et espérer que des opportunités de marché se présentent.

Ces derniers jours, plusieurs noms ont d’ailleurs déjà été associés au club, à l’image de Suso et Saïd Benrahma. Si nous sommes en mesure de démentir l’intérêt de l’OM pour l’Espagnol, La Provence infirme ce dimanche celui pour l’Algérien de West Ham. Comme avancé par le quotidien, le club s’agacerait de ces rumeurs jugées insensées, notamment sur le plan salarial où les opérations seraient tout bonnement irréalisables. Les pistes Denis Bouanga, Bilal El Khannouss ou encore Anthony Martial seraient également inexistantes.