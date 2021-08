Alessandro Florenzi comprend le PSG de ne pas l'avoir conservé

Alessandro Florenzi est un nouveau joueur de l'AC Milan depuis ce matin. Le récent champion d'Europe avec l'Italie a été prêté pour 1 M€ avec option d'achat (d'une valeur de 4,5 M€) par la Roma aux Rossoneri. Très heureux de rejoindre la Lombardie pour un nouveau challenge, le joueur de 30 ans est revenu sur ses expériences précédentes, à Valence et surtout au PSG où il a également été prêté ces deux dernières saisons. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas été conservé par le club espagnol puis français ?

La suite après cette publicité

«Valence ne m'a pas gardé pour des raisons économiques. Le PSG a pris Hakimi à ma place, un joueur qui a coûté 70 M€, et la Roma a fait un choix technique il y a deux ans maintenant, même si je pense que ce n'est pas que technique. Je l'ai accepté à contrecœur. En ce qui me concerne, je vais laisser parler le terrain. (...) Ma philosophie est de toujours apprendre et c'est ce que je vais faire ici. Le PSG a construit une équipe de rêve et a choisi un joueur très fort à mon poste» a déclaré Florenzi lors de sa présentation.