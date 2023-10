Newcastle-Borussia Dortmund : les compositions officielles

Les Parisiens auront quand même un œil sur cette rencontre. Dans le groupe F, Newcastle reçoit Dortmund ce mercredi à 21h à St James’ Park, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec un nul face à Milan (0-0) et une incroyable victoire contre le PSG (4-1), les hommes d’Eddie Howe, actuellement en tête du classement, vont vouloir l’emporter ce soir devant leur public pour espérer se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale.

Pour ce faire, le technicien anglais a aligné un 4-3-3 avec un milieu composé de Longstaff, Guimaraes, Joelinton. Isak animera l’attaque des Magpies aux côtés d’Almiron et Gordon. Du côté des Allemands, Sabitzer, Can et Nmecha sont alignés dans l’entrejeu devant Reus, Malen et Füllkrug.

Les compositions officielles :

Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Lascelles, Burn - Longstaff, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon.

Dortmund : Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Sabitzer, Nmecha - Reus, Malen, Füllkrug.