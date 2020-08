AC Milan : ça avance pour Zlatan Ibrahimovic

Décidément, les négociations entre l’AC Milan et Zlatan Ibrahimovic ne se passent pas aussi facilement que prévu. Alors que le géant suédois réclamait pas moins de 7 M€ pour rester chez les Rossoneri, ces derniers ne semblaient pas vouloir offrir autant à leur attaquant, estimant 5 M€ comme la somme juste. Finalement le club aurait décidé de répondre pour le mieux aux exigences du du joueur de 38 ans et serait, selon La Gazzetta, prêt à offrir 6 M€. Si l’on peut penser que ces derniers suffiront à convaincre l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, celui-ci et son agent Mino Raiola pourraient chercher à faire monter les enchères.

En ce qui concerne les autres dossiers importants du côté des Milanais, celui concernant Bakayoko semble en bonne voie, les deux parties étant proche de parvenir à trouver un accord. Il semble être de même pour Serge Aurier, avec lequel un tout semble régler économiquement, mais rien n'est fait pour le moment. La dernière rumeur en date tourne autour du Turc, Omur, milieu de terrain de Trabzonspor, mais rien de concret une nouvelle fois. Les dirigeants rossoneri vont devoir s’activer s’ils veulent avoir toutes ces armes pour la reprise du Calcio le 19 septembre prochain.