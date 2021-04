Samuel Moutoussamy : «tant que je sens qu’on me porte de l’intérêt et que je peux montrer ce que je vaux, je serai là pour le club»

Samuel Moutoussamy : je suis formé à Lyon, donc j’ai fait trois ans de formation et deux années de stagiaire pro. Mais c’est vrai que j’ai fait trois années complètes avec la CFA. Après, je ne prolonge pas mon contrat à Lyon parce qu’ils ne me proposent pas de signer pro. Là, j’ai Nantes qui vient tout de suite. Je signe un contrat d’un an, plus deux en option, et je prolonge immédiatement au cours de l’année.

FM : vous avez vécu ça sous l’ère Claudio Ranieri. Vous a-t-il apporté quelque chose de spécial ?

SM : à la base, je devais reprendre avec la réserve parce que le coach c’était Sergio Conceição et il avait dit qu’aucun joueur de la réserve n’allait monter. Au final, il part, Ranieri arrive et tout de suite il fait monter les jeunes qui avaient fait une bonne saison avec la réserve. Donc je monte et je ne redescends plus. Ranieri m’a tout de suite bien aimé. Il m’a mis dans le bain, m’a fait jouer les matches amicaux. Il m’a tout de suite fait confiance.

FM : être lancé par Claudio Ranieri, un coach qui débarque à Nantes peu de temps après avoir remporté la Premier League, ça a dû vous faire quelque chose.

SM : c’était assez impressionnant. Les entraînements étaient très intenses, mais il nous faisait confiance du point de vue professionnel. On était très autonome, mais il y avait une rigueur de fou aux entraînements. C’était carré. Du point de vue physique, on était monstrueux. On était vraiment prêts pour la saison. Quand il est parti, j’étais attristé parce que c’est lui qui m’a fait faire mes premiers pas en pro. Je m’étais blessé, j’avais une grosse déchirure, mais il me faisait confiance. Quand je suis revenu de blessure, il m’a réintégré dans le groupe très vite. Je sentais qu’il y avait un gros retour alors que j’étais un des plus jeunes du groupe. Il me considérait comme un petit en devenir.

FM : vous enchaînez la saison suivante (2018/2019) avec Miguel Cardoso, qui ne reste que deux mois, et Vahid Halilhodzic. Deux coaches bien différents.

SM : Oui (rires). Ils sont assez opposés dans leur façon de coacher. Avec Miguel Cardoso, ça s’est très bien passé pour moi parce qu’il m’a tout de suite fait jouer. Après, comme on a eu de mauvais résultats, il s’est fait virer. Vahid est arrivé ensuite. Là, c’était un peu plus compliqué pour moi, mais je sentais de la considération de sa part. Je n’ai pas été dans le groupe une ou deux fois. Il était dur, mais il attendait plus de moi en fait.

FM : entre vos débuts express avec les pros et ces changements incessants d’entraîneurs, ça fait beaucoup pour un jeune joueur qui démarrer sa carrière professionnelle…

SM : je me suis dit que c’est le foot. Je n’ai rien à dire, je m’adapte. J’étais déjà très heureux d’être dans le groupe pro, d’avoir fait mes premiers matches. Je voulais juste montrer de quoi j’étais capable, peu importe le coach, les circonstances. Je voulais jouer.