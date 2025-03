Côme : Cesc Fabregas s’exprime sur les rumeurs autour de son avenir

Leader d’une équipe de Côme qui réalise une impressionnante saison, Cesc Fabregas est de plus en plus courtisé par les plus grosses écuries de Serie A. Si son nom revient avec insistance parmi les premiers pour remplacer Sergio Conceicao sur le banc de l’AC Milan, il est également l’une des priorités de l’AS Roma, qui cherche à anticiper au mieux le départ de Claudio Ranieri à la fin de la saison.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’Espagnol n’a pas tari d’éloges sur son homologue, champion d’Angleterre en 2016 sur le banc de Leicester. «Faire ce qu’il fait à son âge, avec sa force et la joie que l’on voit dans ses yeux, c’est quelque chose d’incroyable. J’aimerais avoir une carrière d’entraîneur comme celle qu’il a eue, car cela signifierait que tout s’est très bien passé», déclarait l’entraîneur de Côme. L’AS Roma réalise une saison assez compliquée en Serie A comme en Ligue Europa, engluée à la 9e place du championnat italien.