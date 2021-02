Atlético de Madrid-Chelsea : les compos probables

La suite après cette publicité

Un choc cinq étoiles. Ce mardi, l'affiche Atlético de Madrid-Chelsea en huitième de finale aller de l'UEFA Champions League fait saliver les passionnés de ballon rond. Il faut dire que cette rencontre sera l'occasion de voir deux cadors européens s'opposer tout en ayant quelques stars sur la pelouse de Bucarest, puisque le match a été délocalisé en raison des restrictions sanitaires en Espagne. Sur les bancs aussi il y aura deux stars puisque Diego Simeone et Thomas Tuchel seront présents. Deux entraîneurs qui veulent gagner la bataille tactique et cette manche aller.

Du côté des Colchoneros, El Cholo, qui doit composer avec quelques absences, devrait a priori miser sur un 5-3-2 (3-5-2 sur les phases offensives). Dans les cages, aucune surprise puisque le solide Jan Oblak sera là. Devant lui, une défense à trois composée de Hermoso, Felipe et Savic (gauche à droite) est attendue au coup d'envoi. Un cran plus haut, Saul et Marcos Llorente occuperont le rôle de piston. Au coeur de jeu, Geoffrey Kondogbia soutiendra Lemar, à gauche, et Koke, à droite, sur les ailes.

Luis Suarez pourrait ouvrir son compteur but en Champions League cette saison

Enfin, pour apporter le danger offensivement, João Félix sera associé à Luis Suarez. El Pistolero est attendu ce soir, lui qui a marqué 16 buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues. Mais l'ancien du Barça n'a pas ouvert son compteur but en Ligue des Champions cette saison. Il aura l'occasion de le faire ce soir face à une équipe de Chelsea qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à la fin du mois de janvier. Sous les ordres de l'Allemand, les Blues sont invaincus et ils comptent bien le rester. Pour cela, l'ancien entraîneur du PSG, qui fera sans Thiago Silva (blessé), devrait opter pour un 3-4-2-1 (ou 3-4-3).

Edouard Mendy devrait être titularisé dans les buts avec le trio Rüdiger-Christensen-Azpilicueta pour l'aider dans sa mission (gauche à droite). Au milieu, Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho et Reece James seront a priori dans le onze de départ. Concernant James, Callum Hudson-Odoi pourrait lui être préféré. Devant, Timo Werner et Mason Mount ont toutes les chances d'être les deux joueurs qui soutiendront Tammy Abraham, aligné en pointe et préféré au Français Olivier Giroud. Tuchel comme Simeone devraient donc sortir le grand jeu ce soir.