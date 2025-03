Real Madrid-Atlético de Madrid : les compositions officielles

Après la Liga, place à la Ligue des champions. Le Real Madrid accueille l’Atlético de Madrid ce mardi à 21h à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir éliminé Manchester City en barrages (2-3, 3-1), avec notamment un triplé de Kylian Mbappé, les hommes de Carlo Ancelotti voudront l’emporter ce soir pour se faciliter le match retour. Mais les Colchoneros, qui ont terminé 5es de la phase de la ligue avec six victoires et deux défaites pourraient jouer les trouble-fêtes.

La suite après cette publicité

Le technicien italien a aligné un 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe devant Rodrygo, Brahim Diaz et Vinicius. Longtemps incertain, Valverde est titulaire au poste de latéral droit tandis que Tchouaméni et Camavinga joueront dans un double pivot. Griezmann et Alvarez animeront l’attaque des Colchoneros tandis que Lenglet est titulaire en défense avec Llorente, Giménez et Galan.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy - Tchouaméni, Camavinga - Rodrygo, Brahim, Vinicius - Mbappé.

La suite après cette publicité

Atlético : Oblak - Llorente, Lenglet, Giménez, Galan - G. Simeone, De Paul, Barrios, Lino - Griezmann, Alvarez.