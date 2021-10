Le plan des nouveaux actionnaires pour révolutionner Newcastle

C'est désormais officiel. Après l'échec des négociations en 2020, le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) est devenu le nouvel actionnaire majoritaire de Newcastle. La transaction s'élèverait à 352 millions d'euros. Un projet titanesque porté par le prince saoudien Mohamed bin Salman et représenté par la femme d'affaires britannique Amanda Stavely. Depuis l'officialisation, les supporters des Magpies jubilent et extrapolent déjà sur l'avenir de leur club préféré qui végète à une inquiétante dix-neuvième place en Premier League. Si le rachat du club anglais vient tout juste d'être officialisé, le fonds d'investissement saoudien planche depuis plusieurs semaines sur l'élaboration d'une stratégie sportive et sur une refonte profonde du club à plusieurs niveaux.

La suite après cette publicité

Le Telegraph révèle d'ailleurs les axes de travail érigés en priorité par les nouveaux propriétaires. Sur le plan sportif, la première année sera marquée par une phase de transition. L'objectif demeure limpide : ramener les Magpies vers des eaux plus calmes au classement. Une mission qui ne devrait pas être confiée à Steve Bruce sur le long terme. La précipitation reste tout sauf de mise sur ce dossier, mais Bruce pourrait quitter le navire dans les prochaines semaines. Pour les prochaines saisons, le PIF souhaite clairement hisser Newcastle de manière progressive, en Ligue Europa voire en Ligue des champions.

Les nouveaux actionnaires veulent rendre Newcastle attractif

Si les nouveaux actionnaires vont évidemment injecter de l'argent, ces derniers auront besoin de temps pour mener à bien leurs projets. L'un d'entre eux concernerait le centre d'entraînement des pensionnaires de Saint-James Park. Jugé trop obsolète, celui-ci pourrait subir d'importants travaux ou laisser place à un nouveau centre ultra moderne dans un lieu à définir. Un investissement coûteux qui pourrait s'élever alors à plus de 50 millions d'euros. En parallèle des installations, l'académie occupera une place centrale dans la restructuration du club, avec une volonté de placer Newcastle au rang d'incontournable en la matière dans le Nord de l'Angleterre.

Pour les nouveaux propriétaires, le club doit profiter à fond du vivier offert par cette partie du Royaume. Pour y parvenir, le PIF souhaiterait attirer dans ses filets un certain Jason Wilcox, directeur de l'académie de Manchester City. Un profil loué pour ses compétences qui plait énormément aux décideurs saoudiens. Enfin, les secteurs marketing et commercial vont connaître eux aussi une métamorphose avec pour ambition de générer un maximum de revenus et profiter d'un potentiel public qui ne se dément pas. Malgré des parcours décevants ces dernières saisons, l'affection des fans reste intacte et les matchs à Saint-James Park affichent la plupart du temps complets (52 000 personnes). Qu'on se le dise, une nouvelle ère va bientôt débuter à Newcastle !