Real Madrid : Cristiano Ronaldo et Gareth Bale sont indésirables

Les informations publiées en Espagne et en Italie sont claires : la Juventus envisage de vendre Cristiano Ronaldo, et ce dernier souhaite quitter le Piémont. Mardi, AS évoquait même une volonté insistante du Portugais de revenir au Real Madrid, étant prêt à faire des sacrifices sur le plan financier. Mais comme l'explique la Cadena SER, Florentino Pérez ne voit pas les choses de cet œil là.

Le président merengue n'a absolument pas envie de faire revenir la star lusitanienne, et a Haaland comme objectif prioritaire pour l'attaque. Quant à Zinedine Zidane, il ne veut pas entendre parler de Gareth Bale, qui reviendra à Madrid cet été au terme de son prêt à Tottenham. Il faudra donc lui trouver une porte de sortie...