L’AC Milan vise du lourd pour son attaque

Cet hiver, l’AC Milan n’a pas attendu l’ouverture officielle marché des transferts pour faire quelques retouches. Le 30 décembre, les Lombards ont annoncé l’arrivée de Sérgio Conceição en lieu et place de Paulo Fonseca. Un choix plutôt payant pour le moment puisque les Rossoneri ont été invaincus durant 4 rencontres toutes compétitions sous les ordres de l’ancien coach du FC Nantes et du FC Porto. Ils ont été stoppés en plein élan samedi par la Juventus en championnat (défaite 2 à 0). Malgré ce résultat, les premiers retours sont plutôt positifs pour le nouvel homme fort des Lombards. Pour l’aider dans sa mission et surtout avoir des joueurs qui collent plus à ce qu’il souhaite mettre en place, les dirigeants milanais s’activent durant ce mois de janvier.

Walker et un joueur offensif attendus

Sauf retournement de situation, Kyle Walker (34 ans) va rejoindre les Italiens d’ici à la fin du mercato. En effet, l’Anglais a annoncé à Pep Guardiola et à Manchester City son souhait de s’en aller cet hiver. Si l’Arabie saoudite, l’Inter ou encore Galatasaray se sont penchés sur son cas, l’AC Milan a rapidement été en pole sur ce dossier. Vendredi, un accord avait quasiment été trouvé avec Walker pour un bail jusqu’en 2027. Il restait à s’entendre avec Man City. Une possible résiliation de contrat a d’ailleurs été évoquée. Mais finalement, il devrait s’agir d’un transfert selon les derniers échos venus d’Italie et d’Angleterre. Dans le même temps, Zlatan Ibrahimovic a confirmé les discussions pour l’international anglais.

«Kyle Walker est un grand joueur, un grand leader… On étudie toujours ce qu’on peut faire pour ce deal, oui. On verra. Mais il y a évidemment un intérêt», a confié le Suédois. Cette piste, qui pourrait bien être définitivement bouclée dans les prochaines heures, met un terme à celle menant à Marcus Rashford (Manchester United), puisque l’AC Milan ne peut recruter qu’un seul joueur anglais par mercato comme le stipule le règlement. Pourtant, l’attaquant mancunien a longtemps été la priorité des Rossoneri, qui veulent mettre la main sur un ailier polyvalent. Mais ils ont dû passer à autre chose pour oublier l’échec Marcus Rashford.

Des pistes intéressantes en prêt ou en transfert sec

Selon La Gazzetta dello Sport, João Félix est la priorité de Conceição. Ce dernier apprécie beaucoup son compatriote, qui a d’ailleurs pour agent un certain Jorge Mendes. Mais si jamais l’ancien de Benfica devait rallier Milan, ce serait sous la forme d’un prêt. Giovanni Reyna (BVB) et Ferran Torres sont également pistés selon la publication au papier rose. Les noms de Joshua Zirkee (MU) et Rasmus Højlund sont aussi mentionnés. Mais toutes ces options sont pour un prêt. L’AC Milan n’envisagera un transfert qu’en cas de départ. Il y a quelques jours, Fikayo Tomori était proche de la Juventus. Mais le prix demandé par l’écurie lombarde a calmé les Bianconeri.

Les Milanais pourraient aussi remplir leurs caisses grâce à Emerson Royal. Selon Sky Italia, il plaît à Galatasaray. Les Italiens comptent aussi sur une vente de Strahinja Pavlović. Ce dernier est dans le viseur de Fenerbahçe. La Gazzetta dello Sport explique que Zlatan Ibrahimovic et les autres dirigeants du club accepteront de se séparer de leur joueur qu’en cas d’offre d’au moins 20 M€. Une somme qu’ils réinvestiront sur le mercato pour s’attacher les services de Santiago Giménez (Feyenoord), qui est aussi ciblé par l’OM. Un attaquant qui fait saliver les Rossoneri depuis plusieurs mois. Que ce soit en prêt ou bien pour un transfert définitif, l’AC Milan ne s’interdit rien cet hiver.