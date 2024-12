Le réveil tonitruant de l’OM au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille a vaincu ses démons. Après deux défaites, deux nuls et une seule petite victoire à domicile depuis le début de la saison, les Phocéens ont retrouvé le chemin de la victoire, à domicile, contre l’AS Monaco (2-1) en clôture de la 13e journée de la Ligue 1. Menés au score après une réalisation d’Aleksandr Golovin, profitant d’une remise douteuse de Valentin Rongier, les Olympiens, portés par un grand Geronimo Rulli, ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser les Asémistes. Porté par l’égalisation de Luis Henrique, les Marseillais ont finalement exulté sur un pénalty transformé par Mason Greenwood au bout du temps réglementaire (89e). Une victoire précieuse permettant à l’OM de récupérer la deuxième place du classement.

Interrogé après la rencontre, Amir Murillo soulignait, à ce titre, la mentalité du groupe phocéen, revigoré après un stage commando. «C’est super pour nous d’avoir gagné ce match. On avait eu de bonnes situations avant mais on a essayé de donner le meilleur. On a pris les 3 points et tout le monde est content. Nous savions qu’on devait prendre les 3 points. On a fait le travail. On savait qu’on n’avait pas fait de très bonnes choses à la maison et là on a essayé de faire mieux pour les 3 points avec la bonne mentalité», indiquait e Panaméen. Un joli succès également salué par Roberto De Zerbi, présent au micro de DAZN après la rencontre.

Roberto De Zerbi est comblé !

«Au Vélodrome, assurément, c’est notre meilleur match. Je crois qu’on a fait un grand match face à une grande équipe de Monaco. Je suis sûr que notre équipe peut encore faire mieux. Depuis le début de saison, l’équipe travaille bien. On a vu tellement de matchs où nous étions bloqués au Vélodrome. Des matchs où nous avions peur devant nos supporters. Aujourd’hui, on a joué de façon libérée, on s’est tous entraidés, on était solidaires sur le terrain, on a joué simple. C’est une grande équipe. On a fait trois jours très bien ensemble. Et cela s’est vu aujourd’hui. Le football se joue d’abord dans la tête. Je voulais gagner ce match, je voulais qu’on soit 2ème, je crois que 26 points, c’est bien mais j’aimerais en avoir plus. Et c’est déjà très bien d’en avoir 26 points mais on aurait pu en avoir plus. Ce n’est pas forcément le début de quelque chose, c’est la route, c’est l’étape entre Marseille et Monaco. On doit continuer comme ça».

Fier, le technicien olympien peut l’être au regard de l’histoire olympienne. En effet, après cette nouvelle victoire, l’OM est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Mieux encore, en inscrivant deux buts ce soir, Marseille a désormais marqué 30 buts après ses 13 premiers matches en Ligue 1 cette saison. Son meilleur total dans l’élite à ce stade de la compétition depuis la saison sous Roger Rolhion en 1954. Roberto De Zerbi a, de son côté, pris 26 points après ses 13 premiers matches sur le banc marseillais en championnat, soit le meilleur départ pour un entraineur avec le club phocéen dans l’élite depuis Marcelo Bielsa en 2014 (28). La réaction de l’OM à domicile était attendue. Elle est intervenue. Et de quelle manière !