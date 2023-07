Ligue Europa Conférence : la Juve a passé un accord totalement lunaire avec l’UEFA !

La suite après cette publicité

La Juventus Turin traverse une passe compliquée ces derniers mois. Pourtant sur le terrain, la saison réalisée par la Vieille Dame est loin d’être alarmante tant les ouailles de Massimiliano Allegri, sans être flamboyants, ont fait leur part du travail. Auteur d’un bilan en championnat intéressant, les Bianconeri ont subi un retrait de 10 points en raison de modalités de transferts douteuses en Serie A. Sans cette sanction, les Piémontais auraient fini sur la troisième marche du podium, disputant ainsi la Ligue des Champions l’année prochaine.

Finalement, la Juve n’a obtenu qu’un ticket pour l’Europa Conférence League. Déjà reversée en Ligue Europa la saison passée après avoir fini troisième de leur poule composée de Benfica et du PSG, la formation transalpine avait été éliminée en demi-finale face au futur vainqueur : le Séville FC. Incapable de remporter la C3, les pensionnaires de l’Allianz-Stadium ne goûtent que très peu à cette chute vertigineuse en quelques années, passant de deux finales de Ligue des Champions en 2015 et 2017 à une place en C4 la saison prochaine. Un déclassement qui est si mal vécu que le board turinois a même une idée derrière la tête pour laver cet affront et se réhabiliter d’ici un an. Une opportunité encore plus bienvenue car une menace sérieuse de l’UEFA plane sur la Juventus.

Pour ce faire, la Vieille Dame pourrait déjà renoncer à disputer la C4 la saison prochaine d’après les dernières informations du Corriere dello sport. La cause ? Une sanction de l’UEFA qui planerait au sujet de présumées violations potentielles de la licence de club et du fair-play financier. Des accusations qui leur empêcheraient ainsi de disputer la Ligue des Champions en cas de qualification à l’issue de la saison prochaine. Pour éviter tel affront et alors qu’il est peu enjoué à l’idée de jouer la C4 l’an prochain, l’état-major bianconero aurait un accord avec l’organisme régent du football européen pour être exclu de cette compétition.

S’ils font l’impasse sur la troisième coupe continentale cette saison, les Turinois pourraient ainsi prendre part à une autre coupe d’Europe sans difficulté pour la saison 2024-2025. Alors qu’Osasuna a également été évincée de la C4, cet abandon de la Juventus profiterait à leurs compatriotes de la Fiorentina. Finalistes défaits face à West Ham il y a quelques semaines, les joueurs de Vincenzo Italiano auront ainsi l’occasion de retenter leur chance cette saison. A condition que cet accord entre l’UEFA et la Juventus soit rendu officiel.