Georginio Wijnaldum revient sur son transfert avorté au FC Barcelone

En marge de la rencontre opposant ce dimanche (20h45), le Stade de Reims au Paris Saint-Germain, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, Georginio Wijnaldum était présent lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour le milieu néerlandais de revenir sur son transfert avorté au FC Barcelone lors de ce mercato estival. Et pour lui si il est aujourd'hui un joueur du PSG, c'est au Barça de s'en mordre les doigts...

«Je ne vais pas dire que je regrette moins l'échec de l'opération au Barça avec l’arrivée de Messi au PSG car c’était avant tout mon ressenti de venir ici, j’ai eu la chance de voir Messi arriver mais c’est surtout que les négociations avec le Barça tardait et avec Paris c’est aller beaucoup plus vite. Quand j’ai discuté avec Leonardo alors que d’autres clubs me voulaient aussi, j’ai senti que le PSG me voulait vraiment, j’ai aimé le projet présenté et c’est pour ça que je suis aujourd’hui un joueur du Paris Saint-Germain.»