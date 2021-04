LdC : Pep Guardiola se méfie de la réaction du PSG

La suite après cette publicité

Pep Guardiola avait le sourire à l'issue de la victoire de son Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes (1-2, demi-finale aller de Ligue des Champions). L'Espagnol sait néanmoins que tout reste à faire au retour, se méfiant de la réaction du Paris SG de Mauricio Pochettino.

«Si on ne joue pas avec de la personnalité, le PSG peut nous faire très mal. Si nous jouons bien, nous avons des chances de passer», a-t-il glissé en conférence de presse d'après-match avant de poursuivre. «Le retour sera différent, il faudra jouer comme lors de la 2e période. Mauricio va changer des choses, nous aussi. Je suis content parce que j'ai vu des joueurs calmes dans le vestiaire, il y avait des câlins mais rien de plus, pas d'euphorie. Maintenant, on va enchaîner avec la Premier League ce week-end et tenter de faire un bon match au retour pour tenter d'atteindre la finale. (...) Ce n'est que la première manche, il reste un gros travail à faire. Quand on voit Neymar prendre le ballon dans les 10 dernières minutes et éliminer nos joueurs alors qu'ils sont à dix... Ce club a l'habitude de gagner la L1 presque tous les ans. L'année dernière, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions, ils savent ce qu'il faut faire pour y arriver, il faudra être nous-mêmes au retour», a-t-il prévenu.