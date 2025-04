PSG - Le Havre : les compositions probables

Voilà déjà deux semaines que le PSG a été officiellement sacré champion de France, et autant de temps que le club de la capitale n’a pas retrouvé les pelouses de Ligue 1. La ligue a en effet autorisé de décaler le déplacement à Nantes mardi prochain au lieu du week-end dernier pour permettre aux troupes de Luis Enrique de préparer au mieux leur quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa. La formule a fonctionné, même si la rencontre à Birmingham aura été très tendue jusqu’au bout. Place à la réception du Havre maintenant (ce samedi à 17h). Qu’on se le dise tout de suite, la pression sera bien moindre qu’en Angleterre mais les Parisiens se sont fixés un grand objectif outre la C1 : terminer la saison de Ligue 1 invaincus. Cela n’a jamais été réalisé en France et le PSG n’en a jamais été aussi proche. Il faudra tout de même s’attendre à un gros renouvellement du onze de départ par rapport à mardi soir. Safonov est par exemple attendu dans le but, défendu par une arrière-garde qui devrait être composée de Joao Neves et Hernandez sur les côtés, en plus de Marquinhos et Beraldo en charnière centrale.

Luis Enrique prépare également quelques changements au milieu de terrain. Il s’agit de concerner le plus de monde possible dans cette fin de saison, et de faire souffler ceux qui en ont besoin. En grandes difficultés face à Aston Villa, Vitinha serait laissé sur le banc pour faire confiance aux jeunes Mayulu et Zaïre-Emery, deux éléments restés sur le banc cette semaine. Fabian Ruiz compléterait le trio. Enfin devant, Barcola est pressenti pour démarrer la rencontre sur le côté gauche tandis que Doué évoluerait à droite pour accompagner Ramos dans l’axe. De son côté, Le Havre sort d’une déroute à domicile face à Rennes (5-1), mais la dynamique actuelle est plutôt encourageante avec deux victoires sur Nantes (3-2) et à Montpellier (2-0). Didier Digard dispose en plus de cela d’une bonne partie de ses joueurs puisque seuls Sangante, Zouaoui et Logbo sont blessés. Gorgelin sera titulaire dans le but malgré son match face aux Rennais. Nego et Pembélé, qui retrouve son club formateur, joueraient sur les côtés de la défense pour encadrer Youté et Lloris dans l’axe. Touré, Mwanga et Diawara formeraient le milieu de terrain pour laisser l’animation offensive à Casimir, Kechta et Ayew.

