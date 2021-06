Euro : Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l'histoire devant Michel Platini

Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans l'histoire de son sport. Après être devenu le premier joueur à disputer 5 Euros différents au cours d'une seule et même carrière de joueur (2004, 2008, 2012, 2016 et 2020), le quintuple Ballon d'Or, qui a inscrit un doublé lors de la victoire du Portugal contre la Hongrie ce mardi (3-0), est maintenant le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe des nations avec 11 réalisations dans la compétition.

CR7 compte désormais deux longueurs d'avance sur Michel Platini (9 buts) et a marqué lors de 8 matchs différents au cours des différents Euros qu'il a disputés. Il est par la même occasion devenu le premier joueur à marquer au cours de cinq phases finales de la compétition, sans oublier qu'il détient aussi le record d'apparitions (39) dans un tournoi majeur (Euro et Coupe du Monde). De quoi un peu plus entrer dans la légende pour le Portugais.