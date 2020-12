FC Barcelone : Samuel Umtiti ne compte pas partir

Régulièrement blessé depuis près de deux ans, Samuel Umtiti (27 ans) n'est pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone. Suite à ses blessures, il a vu Clément Lenglet le dépasser puis récemment Ronald Araujo et Oscar Mingueza. Il y a aussi Gerard Piqué qui dispose d'un rôle plus important que le champion du monde 2018. Même s'il a un peu joué dernièrement avec trois entrées en jeu et 55 minutes à son actif, Samuel Umtiti n'en démord pas.

Comme l'explique Mundo Deportivo, le natif de Yaoundé ne veut pas rendre les armes et convaincre qu'il peut retrouver ses aptitudes d'antan. Ainsi, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone ne veut pas entendre parler de départ pour l'instant.