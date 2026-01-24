Pourquoi Dro Fernandez n’a toujours pas signé au PSG, l’agonie ultime de Jack Grealish

Le Barça veut négocier pour Dro Fernandez

Annoncé très proche du PSG depuis plusieurs jours, Dro Fernandez n’est toujours pas un joueur du club parisien. Plusieurs raisons expliquent la non-signature pour l’instant du joueur. Il aurait déjà un accord contractuel de 4 ans et demi, mais le milieu offensif n’a pas encore signé son contrat. Hansi Flick et le Barça n’auraient pas encore digéré la décision du jeune joueur de partir et, financièrement, le club espagnol veut en profiter. Le joueur a une clause libératoire de 6 millions d’euros qui est normalement payée par le joueur, aidé par le futur club. Sauf que l’acquittement de cette clause est imposable à hauteur de 47% et augmente donc le montant de moitié. Selon Le Parisien, les discussions bloquent autour de ce point précis. Le but est de transformer la transaction en transfert classique, le Barça pourrait donc négocier et toucher davantage. Les Catalans demandent même entre 8 et 10 M d’euros. Luis Enrique a rencontré le joueur à Noël, ils ont tous les deux le même agent, ce qui facilite l’échange. Le joueur continue de s’entraîner à l’écart du groupe barcelonais en attendant un dénouement.

Terrible nouvelle pour Jack Grealish

En Angleterre, le Daily Mail titre «l’agonie de Jack Grealish». L’Anglais pourrait manquer le reste de la saison à Everton après une fracture de stress au pied, qui pourrait nécessiter une chirurgie. Le manager David Moyes n’a pas donné de durée précise, mais une opération mettrait fin aux espoirs du joueur de 30 ans de participer à la Coupe du Monde avec l’Angleterre. Cette absence prive Everton de son talent créatif au moment où le club vise une qualification européenne. Grealish, prêté par Manchester City, voit également son avenir incertain, aucun accord permanent n’ayant été discuté. Moyes a souligné la déception générale : c’est un coup dur pour le joueur et le club.

Pep Guardiola défend Rodri

Le Manchester Evening News met en avant les propos de Pep Guardiola au sujet de Rodri. Le coach espagnol assure que le milieu de terrain retrouvera son meilleur niveau après sa longue blessure. Le milieu espagnol a été expulsé lors de la défaite 3-1 contre Bodo/Glimt, dans un mois de janvier difficile pour Manchester City. Guardiola demande du temps pour que Rodri et l’équipe se remettent en forme. Il a aussi souligné que la situation actuelle n’est pas catastrophique, mais reflète des standards élevés. City doit impérativement battre les Wolves pour stopper une série de défaites et rester compétitif en Premier League et en Ligue des Champions.