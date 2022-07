Euro 2022 (F) : la Suisse accrochée par le Portugal malgré un départ en fanfare

En attendant le duel du soir entre les Pays-Bas et la Suède, le Portugal qui avait été repêché suite à la disqualification de la Russie croisait le fer avec la Suisse. Les Helvètes n'ont pas mis longtemps avant de faire la différence. Coumba Sow a vite trouvé la faille (2e) avant que Rahel Kiwic double la mise (5e). Avec cet avantage de 2-0 en 4 minutes 15, la Suisse devenait la première équipe à marquer deux buts aussi rapidement à l'Euro.

La suite après cette publicité

04:15 - Switzerland's two goals after four minutes and 15 seconds marks the earliest a team has ever led 2-0 in a single match at the UEFA Women's European Championship. Expeditious. #PORSUI