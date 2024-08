Vexée, la Lazio s’en prend à Mason Greenwood !

Depuis juillet dernier, Mason Greenwood est un joueur de l’Olympique de Marseille. L’Anglais formé à Manchester United a choisi de répondre favorablement au club phocéen pour environ 31 M€. Malgré la polémique suscitée par son passé, il se fait discret et profite des premiers matchs amicaux pour mieux connaître ses nouveaux coéquipiers et son entraîneur, Roberto De Zerbi. Déjà en jambes contre Toulon, il a régalé durant le match suivant, face à Pau en étant le premier buteur du match. De quoi offrir quelques promesses et de contrarier son ancien courtisan, la Lazio, vexé de s’être fait doubler par l’OM.

Le club italien était l’autre grand courtisan de l’attaquant, qui visiblement n’a toujours pas digéré son choix. «Nous le voulions déjà l’année dernière, mais il y a eu un problème avec le joueur. Vous savez tous quel a été le problème avec Greenwood. Un agent a évoqué l’idée de le voir en Italie, nous lui avons donné un délai, puis une vente aux enchères a commencé et j’ai estimé que je ne pouvais pas dépasser une certaine limite », a d’abord lâché le directeur sportif du club romain Angelo Fabiani, dans une longue interview pour Radio Lazio Style, relayée par Sky Italia.

Il poursuit son attaque sans mâcher ses mots. «Nous avons proposé environ 26 millions d’euros. Il a préféré choisir un autre club et, selon moi, les meilleures affaires sont celles que l’on ne fait pas, enchaîne-t-il. Je veux des joueurs qui aiment le club dans lequel ils travaillent. Je ne veux pas de ces mercenaires. C’est une chance de ne pas faire certaines affaires. J’ai des valeurs que mes parents m’ont transmises. Il a choisi une autre voie et nous lui souhaitons bonne chance.» La décision de Mason Greenwood ne passe pas du tout du côté de la Lazio, visiblement vexée.

Les deux échecs, en 2023 et en 2024 donc, restent en travers de la gorge des dirigeants laziale. L’an passé, le joueur avait choisi la discrétion de Getafe pour se relancer en prêt. Cette fois, c’est tout l’inverse avec l’ambiance électrique du Vélodrome. Dans les deux cas, c’est la Lazio qui est furax, sans doute vexée d’avoir échoué par deux fois, et toujours à la recherche d’un buteur pour la saison à venir. Au début de l’été, les Biancocelesti ont perdu leur attaquant phare et capitaine depuis plusieurs années, Ciro Immobile. Les recherches continuent.