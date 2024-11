Lens - OM : Florian Sotoca prévient Elye Wahi

Le Racing Club de Lens accueillera l’Olympique de Marseille, ce samedi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. L’occasion pour Elye Wahi de faire son retour au stade Bollaert, lui qui portait le maillot lensois la saison passée. Un exercice difficile pour l’ancien Montpelliérain, acheté pour 30 millions d’euros, qui avait inscrit 12 réalisations en 36 matchs joués. En conférence de presse ce jeudi, Florian Sotoca a évoqué son cas et le prévient pour le choc à venir. Aucun cadeau ne sera fait.

« Elye, on ne peut que l’aimer. Il avait la pression de ce premier gros transfert. À Marseille, ça fait un peu le même effet et il est toujours jeune. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. On sait qu’il a les qualités pour réussir au plus haut niveau. Il a le temps de prouver. On sera ravis de le revoir samedi. Ce sera notre adversaire. Il n’y aura pas de cadeau. On lui dira bonjour après le match. Pas avant. Sur le terrain, s’il faut lui mettre deux, trois coups, on ne s’en privera pas », a averti le Lensois. Wahi est prévenu.

