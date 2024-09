Man City : Pep Guardiola dans l’attente pour Rodri

Ce mardi, Manchester City s’est qualifié pour le tour suivant de League Cup en s’imposant contre Watford (2-1). Cette rencontre à l’Etihad Stadium est également la première depuis la grave blessure de Rodri, subie face à Arsenal. Interrogé sur l’absence du milieu espagnol, Pep Guardiola a donné des nouvelles le concernant en conférence de presse d’après-match. « Un médecin a dit qu’il s’agissait d’une très grosse blessure, l’autre a dit que ce n’était pas aussi grave, alors nous verrons. Maintenant, il est important de le soutenir. Un bon rétablissement, je ne dirais même pas un rétablissement rapide. Un rétablissement sûr pour son avenir, pour sa carrière. Il est fort. Il est triste, bien sûr, et il attend le résultat final des docteurs et ce qu’il doit faire. Nous devrions la connaitre demain (ce mercredi) », a expliqué le technicien espagnol à Sky Sports News.

Malgré la longue indisponibilité de Rodri, Guardiola garde foi en son groupe et en sa capacité à le remplacer. « Je fais confiance à mes joueurs. Nous trouverons une solution. Nous avons des alternatives et nous le ferons. Quand un joueur est irremplaçable, nous devons agir en tant qu’équipe, et c’est ce qui va se passer. La saison dernière, trois mois sans Erling [Haaland], cinq mois sans Kevin [De Bruyne], et nous étions là et nous avons gagné la Premier League, malgré beaucoup de choses… » Actuellement, l’entraîneur des Sky Blues peut compter sur İlkay Gündoğan et Matheus Nunes pour pallier la blessure du milieu de 28 ans.