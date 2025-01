PSG : ça bouge enfin pour Marco Asensio

Cet hiver, Marco Asensio (29 ans) a été approché par plusieurs clubs, dont Galatasaray, Villarreal, la Real Sociedad, Majorque, la Juventus, Aston Villa ou le Betis. Mais l’Espagnol est toujours à Paris en ce 30 janvier. Toutefois, ça commence à bouger pour lui. Estadio Deportivo indique que le Betis avance en coulisses. Les Andalous ont dépassé le stade du simple intérêt et ont pris des renseignements concernant les conditions du joueur pour les rejoindre, ainsi que celles du PSG.

La suite après cette publicité

Les Espagnols, qui ont déjà accueilli Antony cet hiver en prêt, veulent encore des renforts avec Tyrell Malacia (MU) et Marco Asensio. Concernant ce dernier, ce ne sera pas évident puisque son salaire est important et que la concurrence est forte. Ce jeudi, L’Equipe précise d’ailleurs qu’Aston Villa ne compte pas lâcher l’affaire et n’a jamais coupé les discussions. De son côté, le PSG n’est pas fermé à un départ sous la forme d’un transfert définitif. A suivre…