Mauricio Pochettino veut un mercato XXL pour le PSG, l'Angleterre impressionnée par la renaissance d'Arsenal

Les tentations folles de Mauricio Pochettino pour le PSG

Alors que ça bouge dans tous les sens au Paris Saint-Germain depuis l'éviction de Thomas Tuchel et la future arrivée de Mauricio Pochettino, les médias s'emballent avec le club de la capitale française. C'est le cas de Tuttosport qui annonce que : «Paris appelle Paulo Dybala et Christian Eriksen», pour le mercato hivernal. Et le futur coach parisien a des exigences très élevées, car selon le quotidien turinois : «l'arrivée de Pochettino au PSG conditionne les stratégies de la Juve et de l'Inter. La Joya est dans leur ligne de mire, car il est sur le point de renouveler son contrat avec les Bianconeri, tandis que le joueur danois pourrait être échangé contre Paredes.» Avec Pochettino sur le banc, cela pourrait faciliter une arrivée d'Eriksen au PSG, car l'Argentin a déjà eu le Danois sous ses ordres à Tottenham. Et comme l'indique le Corriere dello Sport c'est un : «échange sensationnel entre Eriksen et Paredes.» Les Nerazzurri ne lâchent pas Paredes et veulent en faire une tête de gondole de ce mercato. La Gazzetta dello Sport aussi estime que : «le nouvel entraîneur du PSG peut faciliter un échange entre Eriksen et Paredes.» Et le mercato du PSG déchaine les passions jusqu'en Espagne où Mundo Deportivo interprète une information du Parisien publiée hier, à savoir si Pochettino aurait un rôle à jouer dans une arrivée de Lionel Messi au PSG, en Catalogne cela se transforme en : «Pochettino veut Messi au PSG !» L'avenir du sextuple Ballon d'Or n'a pas fini de faire les gros titres et d'être extrapolé.

Arteta sauve sa tête à Arsenal

En Angleterre, Arsenal a frappé un grand coup en Premier League hier après midi. Dans une situation très compliquée sur le plan comptable, les Gunners se sont imposés 3 buts à 1 face à Chelsea ! Un derby londonien qui a tenu toutes ses promesses et qui offre une véritable bouffée d'oxygène à Mikel Arteta et ses joueurs. Un succès qui s'affiche en Une du Daily Telegraph ce matin qui met surtout en avant : «la brillante victoire des jeunes d'Arteta.» Les Londoniens respirent, mais ne sont que 14e au classement. Pour le Daily Mirror, l'équipe d'Arsenal passe un «Noël en demi-teinte.» «Arsenal remporte sa première victoire en championnat depuis le 1er novembre pour alléger la pression sur Arteta», note le tabloïd. Même son de cloche en Une du Daily Star qui indique qu'il n'y aura «pas de licenciement à Arsenal», pour le moment. Les Gunners passent l'épreuve du Boxing-day mais devront confirmer dès mardi contre Brighton.

Depay et Garcia au Barça en janvier

Pour terminer ce tour de la presse, on retourne en Catalogne où cette fois c'est le mercato du Barça qui fait la couverture de Sport ! Le journal pro-barça annonce un : «assaut final pour Eric Garcia.» «Le Barça espère signer un précontrat avec le défenseur central à partir du 1er janvier pour forcer la négociation avec Manchester City. Le club Blaugrana est optimiste et fera tout son possible pour qu'il arrive au mercato hivernal et non en juin.» Même chose du côté de Mundo Deportivo qui indique «attendre les recrues Eric Garcia et Memphis Depay» lors de ce mercato. Le club pourrait annoncer leurs arrivées dès janvier, ce qui fait l'unanimité chez la plupart des candidats à la présidence du club, précise encore le quotidien.