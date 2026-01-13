Xabi Alonso a lâché ses quatre vérités au Real Madrid

Xabi Alonso a divorcé avec le Real Madrid hier, peu après 18h. « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie. »

Depuis, la partie du communiqué du Real Madrid indiquant que cette séparation a été décidée d’un commun accord fait beaucoup parler de l’autre côté des Pyrénées. Très vite, les premiers échos en provenance des suiveurs de la Casa Blanca ont surtout fait état d’une décision unilatérale de la part du Real Madrid. Xabi Alonso s’est bien entretenu hier matin avec ses dirigeants, au retour d’Arabie saoudite, mais il n’aurait appris son licenciement qu’au dernier moment. Si le mercato, les pépins physiques et de mauvais rapports avec certaines stars merengues font partie des facteurs avancés pour expliquer le choix de Florentino Pérez d’éjecter son coach, ce dernier n’est pas parti sans rien dire. Le journaliste de la radio Cadena SER, Antón Meana, a en effet révélé qu’Alonso a clairement exprimé à ses dirigeants son désaccord sur leur manière de gérer l’équipe.

Alonso a fait un reproche au Real Madrid

« Après leur retour d’Arabie saoudite, ils rentrent chez eux avec une défaite et le sentiment d’avoir bien joué, mais aussi d’avoir échoué. (…) Lors de cette dernière réunion, au cours de laquelle il a été licencié, il a clairement fait savoir au club qu’il ne pouvait pas donner autant de pouvoir aux joueurs, ce qu’il considère comme le principal problème de son passage au Real Madrid. L’entraîneur estime qu’il a été laissé sans protection et s’étonne de la défense permanente du vestiaire par le club. Comme on lui a reproché de ne pas contrôler le vestiaire, il estime qu’il est impossible de dominer un vestiaire lorsque le club se range toujours du côté des joueurs et non de celui de l’entraîneur, même lorsqu’il a raison dans ses décisions sportives », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Ce que disent les proches de Xabi, c’est qu’il est parti à Noël en pensant qu’il pouvait continuer, que la situation pouvait s’arranger, qu’il avait vu une série de signes encourageants au cours de la dernière semaine de décembre, qui laissaient entrevoir une deuxième partie de saison où il pourrait se battre pour les titres. » Malheureusement pour Xabi Alonso, les doutes permanents de Florentino Pérez à son sujet dès le début de son aventure ont fini par lui porter préjudice. Pour le moment, l’entraîneur de 44 ans n’est pas encore sorti du silence, mais nul doute que sa version est désormais attendue avec impatience par les médias.