EdF : Karim Benzema encense Kylian Mbappé

Dans un entretien pour France Football publié ce samedi, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a évoqué sa relation avec Kyllian Mbappé, en refusant de parler de concurrence entre eux et en louant les qualités de l’attaquant parisien. «Il fait partie des grands joueurs et ça va devenir un très grand. C'est ce que je lui souhaite à chaque fois. On a la chance de jouer ensemble en sélection, donc je sais le potentiel, ce qu'il est capable de faire» a expliqué le buteur des Merengues.

L’attaquant madrilène a également parlé de la complicité qu’il entretient avec son coéquipier en Bleus : « Sur le terrain, on s'entend super bien, ça marche très bien. C'est bien d'avoir un joueur comme ça qui est là. Je pense que je dois le motiver, il me motive» a déclaré Benzema. Les deux joueurs se retrouveront le 15 février prochains au Parc des Princes pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid.