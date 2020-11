Real Madrid : la réaction à chaud de Zinedine Zidane après le nul face à Villarreal

Le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'accrocher le match nul face à Villarreal (1-1) lors de la dixième journée de Liga. Si Mariano Diaz pensait avoir réalisé le plus dur pour les Merengues, Gerard Moreno sur penalty a sonné le glas des espérances madrilènes dans cette rencontre. Interrogé quelques minutes après le résultat nul de ses hommes, Zinedine Zidane n'a pas caché sa frustration. « On perd deux points, clairement. L'action du penalty, ce sont des choses qui arrivent dans le football... Mais ce résultat ça me dérange pour l'effort consenti par les joueurs. Il y avait de la place pour empocher les trois points, » a ainsi lâché le technicien français.

Ce dernier en a également profité pour évoquer sa situation personnelle et le retour aux affaires d'Eden Hazard. « J'ai le même enthousiasme qu'au premier jour, ne vous en faites pas pour ça. Continuez à faire votre travail (aux journalistes), et moi je fais le mien. Il a passé pas mal de temps sans jouer. Il faut bien gérer son temps de jeu, mais c'est bon, il est de retour, il est avec nous, » a commenté l'entraîneur madrilène. Prochaine étape pour le Real Madrid, mercredi prochain en Ligue des champions face à l'Inter Milan.