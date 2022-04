OL : Jean-Michel Aulas tacle les supporters lyonnais

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas a évoqué dimanche après la large victoire des Gones face à Bordeaux (6-1), les tensions entre le club lyonnais et ses supporters avec notamment les incidents survenus après l’élimination en Ligue Europa jeudi soir face à West Ham (0-3). Le dirigeant rhodanien a parlé de la fin de saison de son club et a expliqué que même si les résultats actuels étaient décevant, pour lui les ultras lyonnais jouaient contre leur équipe par leur comportement.

« Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’on souhaite. Il reste six matches. Avec les joueurs et le coach, on a bien parlé. On va tout faire maintenant pour que les supporters soient fiers de nous comme ils l’ont été ce soir et qu’on retrouve l’Europe en fin de saison. On fait les calculs après chaque match. Il faudrait que ceux qui ont manifesté contre les joueurs pour les mettre mal à l’aise…On a quatre joueurs de 19 ans. Comment croyez-vous qu’ils interprètent les violences qui viennent jusqu’à l’hôtel ? C’est pire que de ne pas encourager. C’est lutter contre nos chances de gagner », a déclaré Aulas après la rencontre selon des propos rapportés par Le Progrès. Actuellement 8e de Ligue 1, Lyon jouera son prochain match mercredi soir sur la pelouse de Brest (21h).