Le Bayern Munich a bouclé son renfort offensif

Le Bayern Munich aura été l’un des cadors européens le plus actif sur le mercato hivernal. Après Eric Dier, qui a rejoint son compatriote Harry Kane, et Sacha Boey, le latéral droit français, le club munichois va enregistrer un troisième renfort d’envergure, en la personne de Bryan Zaragoza. L’ailier de 22 ans va venir ainsi combler les absences de Serge Gnabry et Kingsley Coman, indisponibles pour plusieurs semaines.

Cela réduisant considérablement les options offensives de Thomas Tuchel, qui attendait donc un renfort offensif. Rapidement, le Bayern a penché vers une solution jugée la plus simple : avancer l’arrivée de Zaragoza, conclue il y a quelques semaines. Le jeune Espagnol, âgé de 22 ans, évolue à Grenade, qui se bat pour son maintien en Liga. Il a été acheté 15 M€ par le club bavarois, à partir de la saison 2024-2025.

Des discussions ont donc été lancées pour que le transfert se fasse avant la fermeture du mercato hivernal, et ce n’était pas si simple, puisque Zaragoza est un élément important de l’équipe, dans la lutte pour le maintien. D’ailleurs, en Espagne, les premiers échos laissaient entendre que Grenade ne le laisserait pas partir. Le Bayern a donc remis la main au portefeuille. Selon Sky Allemagne, les dirigeants munichois ont remis un peu moins de 5 M€ sur la table.

Cela a suffi pour convaincre Grenade, qui aura donc récupéré un total de quasiment 20 M€ sur la vente de ce joueur, auteur de 6 buts cette saison. Bryan Zaragoza est arrivé à Munich ce jeudi matin et va passer sa visite médicale. Il est même espéré dans le groupe munichois pour la rencontre face au Borussia Mönchengladbach prévue samedi !