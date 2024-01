Le Bayern Munich est en panique totale

Tic, tac…Il ne reste plus que quelques heures aux clubs européens pour boucler leurs emplettes hivernales. Et comme l’été dernier, le Bayern Munich va souffrir jusqu’à la dernière minute du mercato. En effet, les pensionnaires de l’Allianz Arena n’étaient pas parvenus à boucler le transfert de João Palhinha dans les temps. Le milieu de terrain était retourné à Fulham très déçu. Même sentiment du côté de Thomas Tuchel, qui voulait un renfort dans l’entrejeu. Quelques mois plus tard, l’ancien coach du Paris Saint-Germain vit une nouvelle situation stressante dans le sprint final du marché des transferts hivernal.

En effet, les champions d’Allemagne doivent trouver un renfort offensif en urgence après la blessure de Kingsley Coman, absent durant plusieurs mois. D’autant que TT doit déjà faire sans Serge Gnabry, lui aussi sur le flanc. Affaibli sur les ailes, le Bayern Munich veut donc recruter rapidement à ce poste avant la fin du mercato. Hier, plusieurs médias allemands ont révélé que les Bavarois veulent récupérer Bryan Zaragoza dès à présent. Souvenez-vous, le joueur de Grenade va rejoindre les Munichois cet été, lui qui terminera la saison avec son club qui va récupérer 12 M€ (+ 4 M€ de bonus éventuels).

Deux pistes compliquées

Face aux nombreuses blessures, le Bayern Munich espère le faire venir dès janvier. Le directeur sportif Christoph Freund l’a confirmé hier, tout en indiquant que ce ne serait pas facile. En effet, les Allemands vont devoir remettre la main à la poche pour l’enrôler dès janvier. AS assure qu’ils ont d’ailleurs formulé une première offre de 3 millions d’euros. Mais Grenade, qui joue sa survie en Liga, veut plus d’argent. De son côté, le joueur est prêt à rejoindre son futur club dès à présent. Les négociations vont donc se poursuivre et il n’est pas certain que ce dossier aboutisse d’ici demain. Pour cette raison, les Munichois explorent une autre piste en parallèle.

Selon Bild, ils se sont renseignés sur Steven Bergwijn (26 ans). Sous contrat jusqu’en 2027, l’ailier néerlandais, auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 20 apparitions cette saison, plaît beaucoup aux dirigeants allemands. L’ancien joueur de Tottenham présente aussi l’avantage de bien connaître certains éléments de l’équipe, dont Harry Kane qu’il a croisé chez les Spurs. Mais là encore, le Bayern Munich va devoir se montrer très convaincant. Aux Pays-Bas, on estime que les chances pour que l’ailier quitte Amsterdam si près de la fin du mercato sont minces. De quoi mettre un bon coup de pression et de stress à Tuchel, qui ne veut pas revivre un nouvel échec lors du jour le plus long.