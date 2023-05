OL : Dejan Lovren se scandalise du départ de Jean-Michel Aulas !

La suite après cette publicité

Une semaine historique. Voilà comment résumer les derniers jours de l’Olympique Lyonnais. Toujours en course pour l’Europe après sa victoire extraordinaire (5-4) contre Montpellier le week-end dernier, les hommes de Laurent Blanc, septièmes de Ligue 1, s’apprêtent à défier Clermont, dans une très bonne dynamique (5 victoires et 1 nul lors des 6 derniers matches). Avant ce rendez-vous décisif, Dejan Lovren est revenu sur un autre point marquant : le départ de Jean-Michel Aulas.

«Personnellement, je suis triste. C’est un président et un homme qui m’a beaucoup aidé, qui a beaucoup apporté au club pendant ces 36 ans. Les 7 titres, c’était les plus belles années du club. Après le match contre Montpellier (5-4), l’information est arrivée, on était choqués. Je l’ai appris dans les journaux. Souvent, il est avec nous. Dimanche, il n’était pas là. Mais je n’ai pas pensé à un départ», a ainsi lancé l’ancien joueur de Liverpool, amer sur le fond comme sur la forme. Relancé sur ce changement historique au sein du board lyonnais, Lovren a également avoué être touché par cette annonce.

Touché par ce départ ? «Oui, ce n’est pas que moi. La ville de Lyon, il y a beaucoup d’émotions ici, le président a tout donné pour le club, la moitié de sa vie et il a besoin de cette reconnaissance pour tout ce qu’il a fait. Les dernières années n’étaient pas comme on l’a voulu mais ça arrive, c’est le football. Parfois ça marche, parfois non. Ce qui me dérange, c’est que ça arrive maintenant. Il faut maintenant bien terminer. On va tout faire pour finir le mieux possible, on a encore 4 matches, on espère finir 5e pour Aulas mais aussi pour nous». Place désormais à la suite avec John Textor, l’homme d’affaires américain, attendu comme l’architecte du renouveau rhodanien.

«Moi, Alex (Lacazette), Antho (Lopes) Maxence (Caqueret), on a parlé avec le nouveau propriétaire ce matin. Il est très sympa, il doit apprendre à parler français. C’était une bonne conversation mais je ne pourrais pas dire les détails. On en a appris sur sa vision du club, ça va être excitant. Il veut mettre le club où il était avant, mettre le club plus proche de l’Europe, ça va prendre du temps, il le sait car les changements vont arriver, c’est sûr mais voilà j’espère… Il a besoin aussi de la confiance qu’on lui donne, c’est important. Il peut croire en nous, aux joueurs d’expérience, il veut donner de la grandeur à ce club. Je suis rassuré». Un discours positif malgré la frustration de voir JMA s’en aller… En attendant, l’OL va devoir enchaîner, ce dimanche, face aux Clermontois avec l’espoir d’accrocher une place européenne en fin de saison.