Rennes : Désiré Doué, le nouveau facteur X du Stade Rennais ?

Ce n’est un secret pour personne, le Stade Rennais est l’un des meilleurs clubs formateurs d’Europe. Rien que ces derniers mois et dans le sillage d’Eduardo Camavinga (Real Madrid), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Jeanuël Belocian sont tous sortis de la couveuse rennaise pour briller chez les Rouge et Noir. Ces dernières semaines, la relève est déjà là, la preuve avec une 1/2 finale de Coupe de Gambardella perdue par le club breton face à Clermont (2-2, 5 tab à 4) grâce notamment au talent d’un certain Mathis Lambourde.

Mais, aujourd’hui, un joueur de 18 ans partie intégrante du groupe pro du club breton et qui est entré en cours de jeu pour les deux premiers matches de la saison après une première saison prometteuse chez les Rouge et Noir (26 apparitions - 3 buts) apparaît comme la nouvelle sensation "made in Rennes". Désiré Doué, un nom dont vous avez déjà entendu parler et qui a déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec le club breton il y a de cela deux semaines. De quoi ravir le directeur sportif rennais Florian Maurice qui ne tarit pas d’éloges sur sa jeune pépite. « Il fait partie des jeunes joueurs talentueux de l’Académie. Le centre de formation excelle depuis longtemps, il en est un nouveau fruit (…) Désiré est à l’écoute, travailleur et ambitieux. Il a encore une marge de progression importante, mais à son âge, il montre déjà des choses très intéressantes. »

Des qualités techniques et physiques impressionnantes pour son jeune âge

Quant au milieu de terrain offensif international U19 tricolore, qui fait chavirer de nombreux clubs européens, il nourrit de grandes ambitions avec son club formateur qu’il a rejoint à l’âge de 5 ans et demi. « Je suis très content de prolonger avec mon club formateur. Le Stade Rennais m’a montré sa confiance lors de ma première saison professionnelle. Avec la confiance du coach et du staff, j’ai eu un temps de jeu conséquent. J’espère que la saison prochaine sera encore plus belle. Je suis dans un état d’esprit compétitif. J’ai hâte de retrouver le Roazhon Park, de réaliser une grosse saison avec l’équipe et de faire mieux que la saison passée. Je pense que, tous ensemble, on a les capacités pour le faire. » Une année charnière donc pour le natif d’Angers, sacré champion d’Europe U17 avec la France en 2022 en compagnie de Mathys Tel, de Warren Zaïre-Emery et Saël Kumbedi, qui va devoir se défaire d’une forte concurrence dans son secteur de jeu.

Une bonne idée de ce qui est le très haut niveau. Doté de qualités techniques très largement au-dessus de la moyenne, Désiré Doué est un milieu de terrain relayeur. Mais là où il est le plus à l’aise, c’est en tant que 8. Distributeur de ballons, Doué est un joueur physiquement solide (1m81-79kg), capable d’éliminer ses adversaires en un contre un, qui dispose d’une bonne frappe et d’une bonne vision du jeu. Joueur à vocation offensive, Désiré ne rechigne pas à la tâche défensivement. Doté d’un gros volume de course il n’hésite pas à effectuer un gros travail de pressing et se révèle être un élément précieux à la récupération du ballon. Conscient de ses qualités et bénéficiant de la confiance de son coach, Désiré Doué pourrait être le facteur X du Stade Rennais cette saison, lui qui avait fait ses grands débuts en pro le 7 août 2022. Il en a toutes les qualités. Reste désormais à transformer l’essai.