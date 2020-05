Exclu FM - OM : ça s'agite pour Christopher Rocchia

La saison est officiellement terminée en Ligue 1 et en Ligue 2. Les joueurs prêtés vont retourner dans leur club d’origine et s’interrogent déjà sur la suite à donner à leur carrière. Christopher Rocchia, qui vient d’achever un prêt concluant du côté de Sochaux (22 matches – 1 but), va faire son grand retour dans la cité phocéenne. En fin de contrat en juin 2021, le latéral gauche marseillais de 22 ans n’a plus de temps à perdre et se trouve à la croisée des chemins. Il sait qu’il va devoir faire le bon choix pour lancer définitivement sa carrière au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Forcément, le joueur est très attaché à son club formateur comme il nous l’avait expliqué il y a quelques semaines juste avant le confinement. « Il me reste un an et quelques mois de contrat à l'OM. Pour l'instant ma priorité c'est l'OM. Mon agent fera le point avec le club et Andoni pour voir ce qui est le mieux pour moi. » Pour le moment, Rocchia et son entourage n’ont pas eu de retour récent de la part du club phocéen pour évoquer l’avenir du joueur, notamment du fait du confinement et de la gestion compliquée de la fin de saison.

Des clubs de L1 et étrangers à l’affût

Sur plusieurs dossiers, dont celui menant à Christopher Rocchia, le club olympien va toutefois devoir rapidement trancher. Les performances du latéral gauche en Ligue 2, où il a rapidement fait l’unanimité en devenant l’un des tout meilleurs dans le couloir gauche, ont aiguisé l’intérêt de nombreux clubs à un poste où il n’est pas toujours évident de trouver le joueur idoine. Selon nos informations, plusieurs clubs français et européens ont déjà sondé l’entourage du joueur.

En Ligue 1, Nîmes et Lorient, champion de France de L2 et nouveau promu parmi l'élite font partie des courtisans. À l’étranger, Anderlecht apprécie tout particulièrement le joueur de même que le club d’Utrecht aux Pays-Bas. La balle est donc dans le camp de l’Olympique de Marseille. Sans grands moyens et avec une possible saignée à venir, l’opportunité de conserver l’un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 2 peut-être une belle occasion à saisir pour le club phocéen. Si l’OM a la main sur le dossier, cela pourrait être différent dans les semaines à venir…